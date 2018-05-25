Поэзия за решеткой: подростки попробовали себя в сочинительстве в стенах СИЗО

В СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области прошел конкурс стихов среди несовершеннолетних. Мероприятие организовано в рамках десятилетия детства.

«Поэтический конкурс проводится с целью популяризации литературного творчества, он открывает дополнительные возможности для творческой самореализации несовершеннолетних в условиях следственного изолятора», - отмечает заместитель начальника СИЗО-1 подполковник внутренней службы Антон Колпаков.

В конкурсе участвуют стихотворные произведения любой тематики, формы и содержания. Не допускались только произведения, содержащие явно выраженную ненормативную лексику и противоречащие законам Российской Федерации.

Свои силы в написании стихов попробовали пятнадцать подростков. Их работы не корректировались и не редактировались.

Оценивали конкурсантов сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными. Лучшие произведения несовершеннолетних, соответствующие всем требованиям и условиям конкурса, размещены на доске информации на посту несовершеннолетних.

Первое место за стихотворение «Родители» занял Александр А., он награжден сладким подарком, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального ГУФСИН.