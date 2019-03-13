Пограничники Челябинской области приглашают на службу контрактников

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту из числа граждан Российской Федерации.

Требования к кандидатам: возраст от 18-ти до 35-ти лет, образование не ниже среднего общего полного (11 классов), отсутствие судимости. Кроме того, потенциальный пограничник должен быть признан врачебной комиссией годным к военной службе и успешно выполнить нормативы по физической подготовке.

Конкурсная комиссия при рассмотрении кандидатур проверит профессиональные, деловые, моральные и другие личностные качества молодых людей, которые позволят им эффективно исполнять служебные обязанности.

Как отмечают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Челябинской области, необходимо также иметь устойчивое желание служить в пограничных органах, четко представлять решаемые задачи, а также порядок и условия прохождения военной службы по контракту. При рассмотрении вопроса о зачислении на военную службу учитывается готовность кандидата к службе в любом регионе Российской Федерации.

Для получения подробной информации и оформления документов кандидаты должны обращаться в ПУ ФСБ России по Челябинской области по адресу: Челябинск, улица Васенко, 8 либо по телефону: 8 (351) 749-21-72.