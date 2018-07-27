Поисковый отряд «Ориентир» из Челябинска отправляется в экспедицию

В субботу, 28 июля, в полевую поисковую экспедицию отправляется группа, сформированная Челябинской региональной общественной организацией «Поисковый отряд «Ориентир».

Экспедиция проводится в рамках проекта «Искать, нельзя забыть!», реализуемого поисковым отрядом с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основная цель экспедиции – поиск воинов, пропавших без вести на полях сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Сначала поисковики на поезде доедут из Челябинска до Волгограда, а автотранспортом на правый берег реки Дон на участок оборонительного боя, который вела 15-16 августа 1942 года 39-я Гвардейская стрелковая дивизия.

Первая экспедиция в этих местах была проведена весной 2011 года, а годом ранее на местности была проведена разведка, давшая основания к проведению серии полевых экспедиций.

«В этот раз в составе отряда из пятнадцати человек девять – учащиеся средней общеобразовательной школы №36 Челябинска, еще один – педагог этой школы, и пятеро более опытных членов поискового отряда, уже работавшие в районе станицы Трёхостровской», - сообщили в пресс-службе поискового отряда.

Ребятам предстоит пройти километры по незнакомым пока для большинства тропинкам и оврагам, увидеть своими глазами место, на котором 76 лет назад разыгрались трагические события.

В планах работы поисковиков продолжение обследования территории, на которой происходили боестолкновения. Числящиеся пропавшими без вести бойцы могут оказаться в самом неожиданном месте – в поле у дороги, прямо под дерном, в вырытом наспех окопе, запаханном после войны.

Кроме того, в рамках экспедиции будет организовано посещение музея местной школы и уборка территории воинского мемориала, расположенного в центре станицы.