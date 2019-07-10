Покупать арбузы в Челябинске опасно для здоровья

Народные контролеры Челябинска проверили качество арбузов, которые продают в областном центре. При помощи они определили уровень содержания нитратов в ягодах.

Проверки прошли в торговых сетях и на одном из рынков города. Результаты мониторинга показали, что уровень содержания нитратов в арбузах превышает норму в 4-6 раз.

«Кормить детей такими арбузами категорически запрещено. Употребление нитратных солей чревато расстройством желудочно-кишечного тракта. Кроме того, они существенно снижают артериальное давление. Для гипертоников и гипотоников это опасно резким скачком давления вплоть до обморока», - пояснил координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Вадим Воробей.

Как сообщили в пресс-службе «Единой России», если количество нитратов в овощах возможно снизить путем вымачивания или термической обработки, то на фрукты эти методы не действуют. Самый правильный выбор – не приобретать арбузы в июле, а дождаться их естественного созревания в августе, тогда и производители начнут ориентироваться на покупателей».

В августе в продаже появляются арбузы, выращенные в Оренбургской и Астраханской областях. Как правило, эти сельхозпроизводители придерживаются правил выращивания агрокультуры, поэтому содержание нитратов в них соответствует нормам.

Выбрать сладкий арбуз достаточно легко, посмотрев на внешний вид ягоды.

Вот несколько основных признаков вкусного арбуза: полоски, образующие рисунок, должны быть чёткими, кожура глянцевая, корка твёрдая, повредить её без усилий не получается, при повреждении окрашенного слоя кожуры появляется узнаваемый запах свежей травы.