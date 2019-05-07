Полицейские Челябинска научили пассажиров ЮУЖД правильно носить Георгиевскую ленточку

Транспортные полицейские Южного Урала присоединились к акции «Георгиевская ленточка». Она посвящена празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Сегодня, седьмого мая, сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте вместе с волонтерами из студенческого отряда «Локомотив» на железнодорожном вокзале Челябинска поздравляли с наступающим праздником Победы пассажиров и вручали всем Георгиевские ленты.

«Спасибо, огромное! Я как раз не знала, где мне бы ее взять», - сказала одна из пассажирок, которая ожидала прибытие своего поезда.

Транспортные полицейские не только вручали Георгиевские ленточки, но и напоминали пассажирам, как их правильно носить. Это символ Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Каждый знает, как она выглядит, но не каждый знает, как ее завязать. Двухцветный символ Победу зачастую можно увидеть на сумочках, антеннах автомобилей, на брючных ремнях, на обуви и даже на запястьях рук. А ведь идеальное место для Геогриевской ленточки – на груди, возле сердца.

«Георгиевская лента стала символом мужества и военной славы нашего народа. Своим участием в акции мы выражаем уважение героям тех далеких событий, показывая, что память об их Великом Подвиге живет в наших сердцах всегда», - отметила начальник отделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте: Оксана Вырышева.

Сотрудники транспортной полиции помимо символических лент вручали пассажирам, отправляющимся в дорогу, памятки по соблюдению безопасного поведения в пути.

История возникновения Георгиевской ленты

26 ноября (7 декабря) 1769 года императрица Екатерина II учредила награду для офицеров Русской Армии, вручаемую за личную храбрость проявленную на полях сражений — орден Святого Георгия, носить его полагалось на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых полосах», впоследствии за ней и закрепилось название — Георгиевская лента.

Сейчас эта лента черно-оранжевого цвета является одним из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне – одного из наиболее уважаемых праздников в нашей стране.