Полицейские Челябинска поделились своей кровью

Сегодня, 12 апреля, транспортные полицейские Челябинска присоединились к акции, посвященной Национальному дню донора, и сдали кровь. Это уже доброй традицией для Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Слово «донор» происходит от латинского "donare» - «дарить». И это неслучайно, ведь доноры дарят жизнь и здоровье совершенно незнакомым людям.

Утром транспортные полицейские, которые несут службу на железнодорожных станциях Челябинской области, прибыли на станцию переливания крови, чтобы поделиться частичкой себя с теми, кто нуждается в помощи. После регистрации полицейские прошли все необходимые медицинские процедуры, чтобы получить допуск к донации. Им определили группу и резус-фактор крови, проверили давление и уровень гемоглобина. После этого полицейские приступили к самой сдаче компонентов крови.

Для большинства сотрудников это не первый опыт донорства. Многие сдают кровь регулярно.

«Я сдаю кровь уже шестой раз. Благодаря редкой группе крови у меня есть возможность помочь людям и на этом поприще, помимо своей служебной деятельности. Поэтому ответ на вопрос – сдавать или нет – для нее очевиден: сдавать всегда», - считает старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Елена Пшенникова.

После лабораторного исследования донорская кровь будет переработана на компоненты и отправлена в лечебные учреждения Челябинской области.

Жители Челябинской области всегда активно сдают кровь. Большую помощь южноуральцам, нуждающимся в лечении, оказывают коллективы предприятий и организаций в рамках акций корпоративного донорства, студенты. На Южном Урале в прошлом году донорами стали почти 24 тысячи человек.

Как сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови, в 2018 году заметно возросла потребность медицинских организаций в компонентах донорской крови, и пациентам было перелито на 2509 литров крови больше, чем в 2017 году (в 2018 году – 25956 литров, в 2017 году – 23447 литров).

«Современный этап деятельности службы крови определяется социальной значимостью донорства крови, внедрением автоматизации процессов заготовки и переработки донорской крови и ее компонентов, исключительно высокими требованиями к инфекционной безопасности и качеству трансфузионных сред», – отмечает лавный врач областной станции переливания крови Наталья Кисняшкина.

Вся заготовленная донорская кровь используется эффективно. На компоненты, препараты и стандартные сыворотки было переработано 98,6 процентов донорской крови, забраковано по положительным результатам на инфекции и несоответствию стандартам по биохимическим и другим показателям всего 1,4 процента.