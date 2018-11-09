Полицейских Челябинска торжественно поздравили с профессиональным праздником

Полицейские Челябинска начали отмечать профессиональный праздник. Во дворце пионеров и школьников имени Крупской состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел.

Завтра, 10 ноября, сотрудники полиции отмечают профессиональный праздник. День сотрудника органов внутренних дел был установлен указом президента России от 13 октября 2011 года. Долгие годы праздник носил название «День милиции».

Поздравления челябинские полицейские начали принимать уже сегодня, девятого ноября. На торжественное мероприятие стражи порядка собрались в Театральном зале Дворца пионеров и школьников имени Крупской.

С праздником личный состав городского управления полиции и ветеранов органов внутренних дел поздравил начальник управления МВД России по городу Челябинску Сергей Миронов.

«Служба в полиции — трудное, опасное, но благородное дело, и мы всегда с честью и достоинством выполняем свой долг перед государством и гражданами. От нашей оперативности зависят человеческие жизни и судьбы. Ответственность и бдительность сотрудников полиции является гарантией достойного выполнения поставленных перед службой задач», - отметил Сергей Миронов.

В рядах полиции Челябинска порядка 1300 человек. Стражи порядка трудятся и в будни, и в праздники. В зоне их особого внимания - охрана общественного порядка и общественной безопасности, массовые культурные, спортивные и политические мероприятия. Благодаря профессионализму полицейских чрезвычайных происшествий, экстремистских проявлений удалось избежать.

В этом году челябинские стражи порядка также были задействованы в охране правопорядка на чемпионате мира по футболу. Сводный отряд образцово исполнил служебные обязанности. Сотрудники челябинского гарнизона продолжают службу на Северном Кавказе.

На контроле у руководства УМВД находятся меры, направленные на стабилизацию обстановки, профилактику асоциального поведения и предупреждение преступности, поскольку в Челябинске сохраняются тенденции увеличения числа преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах города. По количеству зарегистрированных преступлений Челябинск занимает четвертое место среди российских городов-«миллионников». А по показателям служебной деятельности челябинский гарнизон полиции на седьмом месте среди 15 крупнейших российских городов.

Уровень доверия населения к полиции областного центра растет. Согласно данных последних соцопросов, положительно оценивают работу стражей порядка Челябинска более половины населения областного центра.

Сегодня главный полицейский Челябинска Сергей Миронов вручил сотрудникам очередные специальные звания. Также за профессионализм и ответственное отношение к служебным обязанностям, отличившиеся сотрудники городского управления МВД и ветераны органов внутренних дел получили почетные грамоты, благодарности и ценные подарки.