Полиция Челябинска не советует горожанам дебоширить в праздничные дни. Стражи порядка будут обеспечивать охрану общественного порядка в период проведения массовых мероприятий.

Полицейские города Челябинска готовы к осуществлению охраны общественного порядка в период со второго по пятое ноября 2018 года при подготовке и проведении на территории города Челябинска массовых мероприятий, посвященных празднованию «Дня народного единства» и очередной годовщине Великой октябрьской социалистической революции.

«В охране общественного порядка задействовано необходимое количество сотрудников полиции городского Управления и приданных сил, в том числе военнослужащих войск Росгвардии и представителей общественных объединений правоохранительной направленности. В период проведения праздничных мероприятий личный состав УМВД России по городу Челябинску переведен на усиленный вариант несения службы», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Полицейские предупреждают челябинцев о недопустимости нарушений общественного порядка и совершения иных противоправных действий при участии в массовых мероприятиях и напоминают об ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации.