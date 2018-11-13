Полиция Челябинска ждет от горожан звонков о случаях торговли наркотиками

В Челябинске стартовала общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

На территории города Челябинска с 12 по 23 ноября 2018 года полицейские проведут общероссийскую акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Традиционно мероприятие проводится полицией при участии специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании.

«Акция проводится в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, или по телефону «02» либо обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции.

Также желающие могут получить консультации и квалифицированную помощь по вопросам лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей по телефону «горячей линии» Челябинской областной наркологической больницы 8(351)775-11-91).

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» сейчас проходит не только в Челябинске, а во всех городах Челябинской области и России. Она только стартовала, а первые результаты уже есть. Так, к примеру, в Магнитогорске полицейские по сообщению горожан задержали 30-летнего неработающего, ранее судимого местного жителя. Он при помощи временных тайников-закладок распространял наркотические средства, которые изготавливал сам, обрабатывая синтетическим наркотиком травяные сборы.

«При задержании и в ходе осмотра места проживания подозреваемого изъято более 100 граммов наркотиков. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Добавим, в 2017 году органами внутренних дел Челябинской области были закрыты 16 нарколабораторий, пресечена деятельность 22 интернет-магазинов. Силовыми структурами выявлено 8 тысяч 832 наркопреступления. В три раза увеличилось количество расследованных групповых наркопреступлений – 1522. Из незаконного оборота за 2017 год правоохранительными органами изъято 597 килограммов наркотических и психотропных средств. За 8 месяцев текущего года уже ликвидировано 9 лабораторий. Изъято 150 килограммов «синтетики». При взаимодействии с Роскомнадзором пресечена деятельность свыше 600 различных сайтов и страниц в социальных сетях.

Смертность от употребления разных психотропных и наркосодержащих веществ в регионе за последние 12 месяцев снизилась почти в три раза. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, оперативная работа правоохранительных органов, во-вторых, усиленный контроль и мониторинг в Интернете, в-третьих, быстрое медицинское диагностирование и реагирование.