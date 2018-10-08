Полпред Цуканов и губернатор Дубровский в Магнитогорске посетят ММК

В понедельник, 8 октября, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетят Магнитогорск.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, в программе рабочего визита запланирована двусторонняя встреча полпреда Николая Цуканова и губернатора Бориса Дубровского.

Затем Николай Цуканов и Борис Дубровский отправятся на Магнитогорский металлургический комбинат. Высокие гости побывают на производственных площадках ММК, осмотрятт строящуюся производственную площадку новой аглофабрики №5, которую планируется ввести в строй в 2019 году, а также «Стан 2000» и «Стан 5000».

Полпред и губернатор ознакомятся с экологическими проектами, которые реализуются на крупнейшем металлургическом комбинате.

Во второй половине дня запланирована встреча со студенческим активом Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. В стенах вуза полпред и глава региона также встретятся с молодыми специалистами Магнитогорского металлургического комбината.