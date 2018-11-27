Полпред и губернатор инспектируют строящиеся к саммитам объекты

Полномочный представитель президента Российской Федерации Николай Цуканов вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским во вторник, 27 ноября, инспектируют строящиеся в Челябинске объекты к саммитам ШОС и БРИКС.

Первым пунктом их визита стала основная площадка для проведения саммитов в 2020 году - стройплощадка конгресс-холла «Таганай» на улице Труда.

На его строительство понадобится 2 миллиарда 670 миллионов рублей. В июле областные власти предоставили инвестору государственные гарантии на сумму 1 миллиард рублей на реализацию инвестпроекта. Объект планируется сдать в четвертом квартале 2019 года. Как доложил директор компании-застройщика Алексей Наговицын, работы ведутся согласно установленному графику.

Затем проверяющие направились на улицу Васенко, где ведется строительство гостиницы.

Следующей стала площадка, где ведется строительство общественно-делового центра. Здание с двумя башнями расположится на двух берегах реки Миасс и будет соединено мостом-переходом. На левом берегу реки разместится «башня ШОС», на правом – «башня БРИКС». Стоимость проекта – порядка 9 миллиардов рублей. Финансирование будет идти за счет средств областного бюджета и инвестора. Общественно-деловой центр планируется использовать во время саммитов для проведения неофициальных, культурных мероприятий. Полпреда и губернатора заверили, что все работы на этом объекте идут точно в срок.

К саммитам будут построены три поселка для приема руководителей делегаций. Два поселка строят инвесторы (им область компенсирует часть затрат на создание президентских номеров), третий - дочерняя компания Челябинской области. Николай Цуканов и Борис Дубровский посетили сегодня один из поселков, но журналистов с собой на этот объект не захватили.

После посещения всех намеченных к осмотру площадок полпред проведет в резиденции губернатора совещание, на котором даст оценку увиденному и выскажет замечания или пожелания по темпам и качеству строительства.