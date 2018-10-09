Полпред не увидел проблем с экологией в Магнитогорске: Прекрасный город

Полномочный представитель президента Российской Федерации Николай Цуканов посетил с рабочей поездкой Магнитогорск (Челябинская область). Полпред вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским осмотрели производственные площадки Магнитогорского металлургического комбината, пообщались с работниками предприятия, встретились со студентами Магнитогорского государственного технического университета им.Г.И.Носова и активом Союза молодых металлургов, работниками ММК.

Кроме того, в рамках визита состоялась также рабочая встреча Николая Цуканова и Бориса Дубровского. На ней обсуждались вопросы развития экономики и социальной сферы, а также исполнение поручений и указов главы государства.

Губернатор отметил, что за последние четыре года в регионе сложилась положительная экономическая ситуация. По словам главы региона, за 9 месяцев 2018 года объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет, вырос на 12,6%, составив 143 миллиарда рублей. «Уровень закредитованности – один из самых низких в стране», – сообщил Борис Дубровский.

Глава региона отметил также, что объем инвестиций по итогам первого полугодия превысил 106 миллиардов рублей, внешнеторговый оборот составил 4,6 миллиарда долларов (прирост 12,7%), консолидированная прибыль крупных и средних предприятий - более 140 миллиардов рублей (плюс 31%). За восемь месяцев этого года индекс промышленного производства составил 101,1%.

Позитивные изменения наблюдаются и в социальной сфере. Так, учитывая рост доходов областного бюджета, Борис Дубровский поручил сохранить все региональные льготы в привязке к возрасту, а не срокам выхода на пенсию. По решению губернатора ко Дню пожилого человека пенсионеры получат повышенную единовременную выплату в размере 700 рублей. Кроме того, глава региона выступил с инициативой ввести дополнительную льготу для пенсионеров по транспортному налогу.

Полпред Николай Цуканов положительно оценил политическую и социально-экономическую ситуацию в области. «За четыре года экономика региона действительно показала рост, возросли расходы бюджета на социальные нужды», – отметил Николай Цуканов. Полпред обратил внимание губернатора на необходимость оперативного решения острых проблем. Николай Цуканов обсудил с Борисом Дубровским проблему вывоза твёрдых коммунальных отходов из Челябинска. Полпред, выслушав главу региона, отметил, что острота проблемы снизилась, но для ее решения понадобятся время и дополнительные ресурсы. Николай Цуканов сообщил, что прокуратуре было дано поручение разобраться в ситуации и выявить виновных.

В рамках визита полпреда в Магнитогорск Николай Цуканов и Борис Дубровский осмотрели строящуюся аглофабрику №5 на Магнитогорском металлургическом комбинате которую планируют ввести в строй в 2019 году в рамках программы по улучшению экологической ситуации. Новая, пятая, аглофабрика заменит действующую, четвертую, и обеспечит производство охлажденного стабилизированного агломерата по эффективной современной технологии.

По словам председателя Совета директоров ММК Виктора Рашникова, новый проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду. «Выбросы пыли снизятся на 490 тонн в год, диоксидов серы – на 3280 тонн в год. Кроме того, сократятся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 тонн в год», – пояснил Рашников.

Также губернатор и полпред посетили площадки «Стан 2000» и «Стан 5000» на ММК. На первой производят высококачественный холоднокатаный и оцинкованный прокат для внешних и внутренних деталей автомобилей, бытовой техники и строительной отрасли. Вторая площадка производит толстолистовой прокат для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения.

Борис Дубровский отметил, что крупнейший производитель стали в мире - Магнитогорский металлургический комбинат – особое внимание уделяет реализации экологических программ. «Неблагоприятную ситуацию с экологией в городе отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и наша задача совместно с градообразующим предприятием приложить максимум усилий, чтобы изменить ситуацию», – подчеркнул глава региона.

По итогам 2018 года инвестиции в экологические объекты составят 5,8 миллиарда рублей. Всего же проведенные в 2000-2017 годах работы по реконструкции объектов ММК позволила снизить выбросы на 119,2 тысячи тонн или на 37,4%. Строительство новых производственных мощностей и реконструкция существующих газоочистных установок обеспечит к 2025 году сокращение выбросов еще на 16,6 тысячи тонн. К этому году инвестиции комбината в природоохранные объекты превысят 38 миллиардов рублей.

В тот же день Николай Цуканов и Борис Дубровский посетили Политехнический колледж, где им представили современные оборудованные классы и программы по подготовке профессиональных кадров для металлургической отрасли.

«В колледже, который мы посетили, – современные классы, оснащенные серьезным оборудованием, на котором обучаются ребята», - рассказал полпред. По словам Николая Цуканова, его удивили цифры трудоустройства студентов колледжа - 85% выпускников работают по специальности. «Это очень хороший и даже уникальный показатель. Стране нужны новые современные кадры, которые будут брать на себя ответственность и решать поставленные задачи», – считает полпред.

Кроме того, в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова состоялась встреча Николая Цуканова и Бориса Дубровского со студенческим активом вуза и представителями магнитогорского «Союза молодых металлургов» (организация объединяет молодежь группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»).

На встрече студенты и молодые специалисты металлургического комбината представили свои проекты, большинство предложений и идей, высказанных молодежью, касались вопросов экологии, улучшения благоустройства и продвижения имиджа родного края.

Представители студенческого актива вуза предложили обратить внимание на тему грантовой поддержки экологических проектов молодёжи, на проблему недостаточного информационного освещения мероприятий, посвящённых улучшению экологической ситуации, а также в ходе мероприятия была поднята тема мониторинга несанкционированных свалок при помощи современных технологий.

Аспирант Игорь Ложкин представил, в частности, проект ИКАР, который предусматривает использование беспилотных летательных средств для составления 3D-карт и тепловизионных карт полигонов с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Он позволит оценить объем бытового мусора, своевременно реагировать на аварийные ситуации и выявлять несанкционированные свалки, пояснили в вузе.

«Молодежь достаточно быстро встраивается в производственный процесс. Это самое главное ожидание, которое оправдалось», - считает Борис Дубровский. По его мнению, этому способствует несколько фактов: в Магнитогорске широкий простор для учебной производственной практики и образовательные программы колледжей и вузов выстроены с учетом перспективы развития тех или иных технологий. «Наконец, сама молодежь понимает, что сегодня выигрывает тот, кто способен к самообучению, самообразованию и активно работает над собой», – подчеркнул Борис Дубровский.

Помимо этого, в ходе часового общения в вузе представителей власти и молодежи полномочный представитель Президента РФ рассказал о своей работе и ответил на вопросы. Он также пригласил молодых людей принять участие в работе созданного недавно Совета по молодежной политике при полпреде президента в УрФО.

«Я первый раз в Магнитогорске и приятно был удивлен: конечно, город требует вложений, но он аккуратен и чист», - поделился своим впечатлением от посещения Магнитогорска Николай Цуканов. Полпред отметил, что при подготовке к поездке его предупреждали, что в Магнитке большие проблемы с экологией и невозможно дышать. «Но сегодня я этого не увидел», - рассказал Николай Цуканов. - Прекрасный город и современное производство, мне очень понравилось».

Фото пресс-службы губернатора