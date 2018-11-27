Полпред Николай Цуканов обсудил в Челябинске подготовку города к саммитам ШОС и БРИКС

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский провели двустороннюю встречу, на которой обсуждали подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, мероприятия по улучшению экологии в городе, а также текущую политическую и социально-экономическую ситуация в регионе.

«Челябинск – замечательный город, был здесь в прошлый раз летом. Зимой я в вашем городе впервые, но увидел сегодня, что снег убирают, - рассказал Николай Цуканов. - Для вашего региона обильные снегопады и морозы – это данность, поэтому нужно справляться с этой работой, и организовать ее».

Главный упор в сегодняшней поездке полпред сделал на экологической обстановке в Челябинске. Одной из важных проблем на сегодня является ликвидации свалки, которая к тому же начала гореть. Полпред Цуканов заострил внимание на том, что ликвидация свалки и ее последующая рекультивация в следующем году - основные задачи, с которыми должны справиться власти и город в целом.

Николай Цуканов также отметил, что хоть и идет отставание при возведении объектов к саммиту, в целом работы все идут по плану. Отставание сравнительно небольшое. С наступлением морозов поставлены такие задачи, которые можно выполнять в холодное время суток. Все вопросы по строительству решаются оперативно, в рабочем порядке.

«На сегодняшний день ожидается решение по выбору единственного поставщика работ по рекультивации свалки, после чего он должен начать работу по проектированию, - пояснил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. - Стоит задача закончить работы до конца 2020 года, а в 2021 году перейти к внешним изменениям на этой территории. Такую задачу перед нами ставит президент, такую задачу ставит руководитель рабочей группы, которая занимается подготовкой к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году».

Глава региона пообещал, что в конце этого года и на следующий снизится экологическая нагрузка от автотранспорта, обновится городской общественный транспорт. Городской автопарк будет меняться вместе с городом. В Челябинске появится много техники, которая будет работать на газомоторном топливе.