Уважаема ли профессия учителя? Мнения жителей Челябинска разделились

Мнения челябинцев о том, пользуется ли сейчас профессия школьного учителя уважением, разделились.

Ежегодно пятого октября более чем в ста странах мира отмечается День учителя – профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования.

Социологи лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинскього филиала РАНХиГС решили поинтересоваться у жителей Челябинска, уважают ли сегодня профессию школьного учителя, по их мнению.

Мнения горожан разделились практически поровну: 42,3% считают, что профессия школьного учителя сегодня пользуется уважением, а 46,3% придерживаются противоположной точки зрения.

Среди тех, кто выбирал оценочную позицию «пользуется уважением», больше женщин и жителей города с высоким уровнем материальной обеспеченности. А социально-демографические характеристики группы тех, кто считает, что профессия школьного учителя сейчас не пользуется уважением, в целом соответствуют данным по всему массиву опрошенных.

Более чем каждый десятый респондент затруднился ответить на заданный вопрос. Среди них чаще представлены мужчины, а также жители города в возрасте старше 50 лет.