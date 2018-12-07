Портрет токаря-героя из Челябинской области представили в Зарядье

Передовика производства из Челябинской области Константина Чуманова прославят на всю Россию - благодаря фотографии.

Фотография Героя Труда, родившегося в 1955-м году в Златоусте в семье рабочих, будет представлена на всероссийской выставке благотворительного фонда «Память поколений», которая откроется в Москве в парке Зарядье завтра, восьмого декабря.

Как отмечают организаторы проекта «Герои России, какими их не видел никто», выставка расскажет о выдающихся людях нашей страны - участниках боевых действий, спортсменах-паралимпийцах, Героях России и Труда.

Проект создан с целью изменить представление о ветеранах в обществе и создать современный образ героя. Фотографы постарались передать в снимках историю каждого из героев, показали их силу духа и настрой двигаться вперед несмотря ни на что.

Константин Чуманов – токарь-фрезеровщик шестого разряда механосборочного цеха ФГУП «Приборостроительный завод», который находится в Трехгорном. Трудовую деятельность начал в далеком 1972-м году. За долгие годы работы постиг все тонкости производства, является наставником молодого поколения, щедро делится с новичками своим богатым трудовым опытом.

Благодаря опыту Константину Чуманова и использованию современных опытов обработки металла приборостроительный завод справляется с самыми трудными задачами при выполнении производственных заказов министерства обороны Российской Федерации и Росатома.

Рационализаторское предложение южноуральского рабочего об изменении технологии изготовления магнитов из твердосплавной стали позволило значительно сократить трудоемкость производства.

Первого мая 2013 года за особые заслуги перед государством и народом указом президента РФ Константину Чуманову было присвоено звание Героя Труда Российской федерации с вручением особого знака отличия – золотой медали Героя Труда.

Житель Трехгорного награжден также орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени (1995 год), советскими орденами Трудовой Славы второй (1987) и третьей (1981) степеней.