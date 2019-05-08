Около двух тысяч южноуральцев написали «Диктант Победы»

Около двух тысяч жителей Челябинской области приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы», инициированной партией «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».

Всего в области было организовано 55 площадок. В Челябинске «Диктант Победы» писали на пяти площадках, в том числе на двух основных - на базе Южно-Уральского государственного университета и Челябинского государственного университета.

Пять площадок организовали в Кыштыме, три – в Аше, по две – в Копейске и Чебаркульском районе. В остальных муниципалитетах было открыто по одной площадке. На всех площадках присутствовали ветераны, труженики тыла.

Участникам было дано 45 минут, чтобы ответить на вопросы об истории войны.

«Люди с удовольствием приходят проверить свои знания. Данное мероприятие не только помогает воспитывать патриотизм у молодого поколения, но и напомнить о событиях тех страшных времен», – подчеркнул руководитель Челябинского регионального исполнительного комитета партии Алексей Малофеев и выразил отдельную благодарность ветеранам, которые активно приняли участие в «Диктанте Победы».

Перед началом диктанта к участникам обратились ветераны Великой Отечественной войны, также было прямое включение из Москвы из Музея Победы на Поклонной горе.

В ЮУРГУ успехов участникам пожелал ветеран войны, единственный оставшийся в живых боец Уральского добровольческого танкового корпуса Владимир Федорович Николаев.

Министр образования и науки региона Александр Кузнецов отметил, что в России набирают популярность подобные акции, например, полюбившиеся многим тотальный диктант, географический и другие. Но «Диктант Победы» - уникальное явление, поскольку он приурочен к конкретному событию. Александр Кузнецов вместе с другими участниками ответил на вопросы, что заняло у него немногим более 15 минут.

«Для меня, как для историка, вопросы были несложными. Но, думаю, для людей, не имеющих исторического образования, это вполне достойный диктант, с которым, уверен, они также достойно справились», - поделился Александр Кузнецов.

Проверить свои знания все желающие могли и в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Подведение итогов состоится 12 июня. Победители будут определены на местном, региональном и федеральном уровне, ими станут те, кто набрал максимальное количество баллов на наименьшее время.