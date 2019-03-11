Поселок Бишкиль досрочно ликвидировал дефицит мест в яслях

Поселок Бишкиль (Чебаркульский район, Челябинская область) досрочно решил вопрос обеспечения жителями местами в ясельных группах.

Новый детский сад, недавно введенный в эксплуатацию, позволил решить проблему обеспечения местами в дошкольном учреждении для всех малышей поселка. Все стоявшие в очереди 33 ребенка получили возможность посещать детсад.

На строительство детского сада, рассчитанного на 50 малышей, было выделено более 33,8 миллиона рублей, в том числе более 32 миллионов – из областного бюджета и 1,8 миллиона рублей – из местного.

Сегодня губернатор Борис Дубровский осмотрел новый детсад. В каждой светлой и просторной группе имеются спальни, туалетные комнаты, приемные. Детский сад обеспечен спортивным и музыкальным залами, медицинским кабинетом, кабинетами психолога и логопеда. Все группы, кабинеты и технические помещения оснащены современной мебелью, инвентарем и технологическим оборудованием. На прилегающей территории обустроена безопасная игровая площадка.

Малый спортивный зал в Бишкильской школе, где ранее находились малыши, теперь свободен и может использоваться для занятий учеников.

Глава региона отметил, что на сегодня для детей с 3 до 7 лет проблема с местами в детских садах в Челябинской области решена на 100%. Но пока остается очередь среди детей до трех лет (более 9,5 тысячи человек. Более всего нехватку мест ощущают в Челябинске, Копейске, Магнитогорске, Сосновском районе, Миассе, Чебаркуле и Аше. Поставлена задача ликвидировать дефицит мест в яслях до 2021 года.

«В год 85-летия области мы активно ремонтируем и строим школы, обновляем спортивную инфраструктуру, создаем условия для здорового образа жизни и отдыха молодежи, – подчеркнул Борис Дубровский. - Также приоритетными в этом году являются поддержка старшего поколения, экология, инфраструктурное развитие области, проект “Реальные дела”».

Как уже сообщало агентство, в ближайшие три года – с 2019 по 2021 – планируется создать 5 тысяч 852 новых места в детсадах (29 объектов). На эти цели направят 4,6 миллиарда рублей, в том числе 2,8 миллиарда – из федерального бюджета и 1,8 миллиарда – из областного. В 2019 году запланировано строительство 15-ти новых объектов на 2 тысячи 622 места. Уже начали строить пять детсадов в областном центре и по одному в Аше и Сосновском районе.