После проверки КСП минэкологии Челябинской области реструктурирует два подведомственных учреждения

Министерство экологии Челябинской области намерено изменить структуру двух подведомственных учреждений после выявленных нарушений в ходе проверки Контрольно-счетной палаты. Вероятны и кадровые решения.

Напомним, в августе 2018 года КСП пришла в минэкологи с внеплановой проверкой по поручению губернатора Бориса Дубровского. Аудиторы проводили проверку по восьми разделам, в том числе расходные обязательства организации и госзакупки.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель КСП области Алексей Лошкин, нарушения в основном касаются управления имуществом и управления финансами.

«Нарушения выявлены в подведомственных министерству учреждениях», - уточнил глава КСП.

Представления уже направлены в адрес руководителя министерства экологии для принятия соответствующих мер. Все материалы проверки переданы также в прокуратуру. Результаты проводимой внеплановой проверки будут размещены на сайте КСП.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков, по результатам проверки уже принято решение о проведении реструктуризации двух подведомственных учреждений.

«Будет изменена структура ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" и ОГКУ "Центр экологического мониторинга Челябинской области". Предполагается также и изменение штатной численности в этих учреждениях», - уточнил Виталий Безруков.

По его словам, пока никаких кадровых решений не принято.