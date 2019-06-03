После трагедии с детьми на батуте в Улан-Удэ в Челябинске проверят подобные аттракционы

Глава Челябинска Владимир Елистратов распорядился проверить все надувные батуты, установленные в областном центре. Соответствующее поручения он дал сегодня, третьего июня, на традиционном аппаратном совещании.

ЧП в Улан-Удэ произошло 30 мая. От порыва ветра перевернулся надувной батут, внутри которого находились дети в возрасте от двух до семи лет. Четверо из них находятся в реанимации, один ребенок — в отделении травматологии.

Следователи выяснили, что конструкции батута должны были фиксировать шесть опор, выполненных из автомобильных покрышек и бетона, но лишь на трех были обнаружены фрагменты веревок, которыми крепилась надувная конструкция.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг для детей, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

«Проверьте все батуты в Челябинске. У нас также есть ветер и я сам видел, что эти конструкции подпрыгивают», - распорядился Владимир Елистратов.

В Челябинске в прошлом году на батутах также травмировались дети. 26 августа батут, установленный перед ледовой ареной «Трактор», во время порыва ветра перевернулся и придавил 4-летнего мальчика. У ребенка тяжелый перелом ноги. Также он получил множественные ушибы.

Кроме того, в январе 2019 года Центральный районный суд Челябинска взыскал в пользу мамы девочки, упавшей с батута и получившей перелом бедра, сорок тысяч рублей в качестве компенсацию морального вреда. В пользу ее дочки взыскано десять тысяч рублей. Травму девочка получила на батуте, который был установлен в парке Гагарина.

Виновным в причинении морального вреда матери и ее ребенку признано муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания, занимающееся комплексной медико-психолого-педагогической реабилитацией детей с ограниченными возможностями.