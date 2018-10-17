«Последнее письмо Наталье»: челябинец Роман Аиткулов – о главной любви великого поэта

Челябинец Роман Аиткулов, автор творческого проекта «Sp Alter ego», снова удивил нестандартным подходом к выбору темы для песни. Ранее посвящавший свои оригинальные тексты Сергею Бодрову-младшему, актрисе Бриттани Робертсон, служебному псу по имени Мухтар, на это раз неординарный горожанин рассказал о любви величайшего русского поэта.

«Последнее письмо Наталье» - так называется композиция. Написанные от лица Александра Сергеевича Пушкина и исполненные нежности и грусти слова посвящены, конечно же, его любимой жене и музе Наталье Николаевне Гончаровой.

«Текст, как обычно, написал за час, но идея о Пушкине зародилась давно, - поделился Роман Аиткулов с агентством «Урал-пресс-информ». - Потом я связался с битмейкером и попросил у него «минус». Мне отдали его бесплатно. Композицию исполнил Арсений Тихонов, он меня хорошо уже понимает (с Арсением у Романа уже было несколько совместных работ – прим.). На запись трека у него ушло два дня».

Роман Аиткулов рассказал, что очень любит творчество Пушкина, в школе делал о нем доклад и, готовясь к выступлению, очень много читал о великом поэте. Как-то он выучил сразу восемь стихотворений Александра Сергеевича и за один урок получил восемь пятерок по литературе.