«Последний герой» вернулся на телеэкраны спустя 10 лет

В эфире канала ТВ-3 стартовал «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» – продолжение шоу, которое в начале двухтысячных собирало у экранов всю страну.

Ровно через десять лет после окончания предыдущего, шестого сезона, каналу ТВ-3 вновь удалось выполнить эту задачу: «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» стал самой популярной программой вечернего прайм-тайма субботы. ТВ-3 обошёл всех конкурентов и добился доли 12,9% и рейтинга 2,8% – это рекордный показатель для проекта собственного производства за всю 25-летнюю историю канала.

Что увидели зрители в первой серии? Новая ведущая шоу, «железная леди» Яна Троянова не даёт никому спуску, придирчиво следит за тем, чтобы испытания выполнялись честно, и вмешивается во все «разборки». Последние начались уже на старте. Актёра Артура Смольянинова забыли одного в море его соплеменники – не самый красивый поступок с их стороны. «Меня оставили одного, и я остался один» – объяснил ситуацию актёр, надерзив Трояновой: «Ты проповедник что ли? Чё ты мне оценку ставишь?». На исходе первого дня жизни на острове Смольянинов принял решение построить собственное жильё отдельно от остального племени.

Ещё одна потеря в племени актёров – звезда сериала «Интерны» Илья Глинников, который во время испытания неудачно упал и выбил колено. Артисту тут же оказал помощь врач, который постоянно дежурит на острове и следит за всеми испытаниями, – в итоге Глинникову наложили бандаж, но в проекте он остался.

Кстати, Смольянинов – не единственный изгой в новом «Последнем герое». В племени экстрасенсов тоже разлад: с коллегами не смогла ужиться гадалка Аида Мартиросян. Процесс притирки героев всегда проходит непросто, тем интереснее будет следить за тем, как первые конфликты отразятся на дальнейших отношениях внутри племён.

Уже после первой серии стало понятно, что за экстрасенсами будет следить так же увлекательно, как за актёрами. В их числе есть такие колоритные персонажи, как 52-летний эпатажный художник, звезда андеграундного кино Пахом и юная бодибилдер Виктория Комахина.

Вторую серию шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» покажут 9 марта, в 19:00.