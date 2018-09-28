«Поздравь Командора!»: челябинцы - Владиславу Крапивину

Челябинск активно включился в почтовый марафон «Поздравь Командора!».

Акцию накануне 80-летнего юбилея писателя Владислава Крапивина проводит Почта России совместно со Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи его имени. Челябинцы подписывают и отправляют открытки целыми школьными классами и студенческими группами.

Во время почтового марафона челябинскую областную библиотеку для молодежи посетили учащиеся педагогического колледжа. Преподаватель литературы учебного заведения Александра Брагина рассказала, что ее студенты специально готовились к акции. Ребята изучали материалы о Крапивине, читали его рассказы и тренировались писать открытки.

«Надеюсь, Владиславу Петровичу будет приятно получить наши поздравления», - сказала Александра Брагина.

В ходе марафона «Поздравь Командора!» Почта России доставила из Екатеринбурга в детские библиотеки по всей стране открытки с иллюстрациями к произведениям Владислава Крапивина. Эскизы для карточек создали юные художники, читатели книг уральского писателя.

В Челябинске в почтовом марафоне участвуют два храма знаний: областная библиотека для молодежи и областная детская библиотека имени Маяковского. До первого октября включительно все желающие могут обратиться в эти учреждения, получить открытки и подписать их. Почтовые отправления с поздравлениями и пожеланиями вернутся в Екатеринбург и будут вручены Владиславу Петровичу 14 октября, в день его рождения.

Кроме того, все желающие могут самостоятельно изготовить открытки для Владислава Крапивина, написать письмо или выполнить рисунок. Поздравительную корреспонденцию от горожан примут в библиотеках, участвующих в акции, и в управлении федеральной почтовой связи Челябинской области.

Также поклонники творчества Владислава Крапивина могут присоединиться к акции в социальной сети Instagram. Для этого необходимо написать, красиво оформить и сфотографировать поздравительный текст, адресованный писателю. После чего нужно опубликовать снимок на своей странице, сопроводив хэштегами #поздравькомандора, #почтароссии. Автор лучшего поста будет отмечен специальным призом, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области - филиала ФГУП «Почта России».