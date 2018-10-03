«Поздравь любимого учителя»: в Челябинске проходит праздничная акция

Жителей Челябинска и гостей города приглашают к участию в праздничной акции «Поздравь любимого учителя», которая продлится до пятого октября включительно.

До конца недели всех желающих подписать открытки своим наставникам ждут в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Вуз проводит акцию совместно с Почтой России.

В дни проведения акции в холле главного корпуса университета будет работать выездное почтовое отделение. Челябинцы и гости города смогут в письменной форме поздравить своих любимых педагогов с Днем учителя и отправить открытки не выходя из вуза - просто опустив их в почтовый ящик.

Написать поздравление можно с десяти утра до трех часов дня в главном корпусе ЮУрГГПУ по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 69.

Также все желающие смогут украсить поздравительную корреспонденцию оттиском специального почтового штемпеля с надписью: «День учителя».

Помощь участникам акции окажут студенты-волонтеры. Они подскажут адрес и индекс учебного заведения, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФПС Челябинской области - филиале ФГУП «Почта России».

Челябинский филиал Почты России поддерживает праздничную акцию пятый год подряд. По итогам прошлого года в акции приняли участие около трех тысяч южноуральцев.