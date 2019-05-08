Поздравления южноуральцам с Днем Победы

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников поздравляют южноуральцев с Днем Великой Победы.

«Для нашего народа этот праздник всегда будет священным. Мы преклоняемся перед величайшим мужеством и несокрушимым духом поколения победителей. Своим самоотверженным ратным и трудовым подвигом они приблизили этот великий день, отстояли право жить в свободной стране, растить и воспитывать детей под мирным небом», - говорится в поздравлении главы региона.

Алексей Текслер подчеркнул весомый вклад Южного Урала в Победу – легендарный Челябинск-Танкоград дал фронту 18 тысяч танков, каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был из магнитогорской стали.

Владимир Мякуш напомнил, в годы Великой Отечественной войны в Челябинской области было создано 60 воинских формирований. Почти из каждой семьи ушел на фронт сын, брат или отец.

«Победа была завоевана не только силой оружия, но и героическим трудом, - отметил спикер. - Предприятия Челябинской области производили для фронта танки и снаряды, «катюши» и самоходные артиллерийские установки. Южноуральцы принимали эвакуированных, работали в госпиталях, снабжали армию продовольствием».

В День Победы уже 74 года подряд южноуральцы, как и все жители страны, собираются на главных площадях и улицах, вспоминают о мужестве старшего поколения, выстоявшего под разрушительным натиском врага, и о самоотверженности земляков, ковавших победу в тылу. «Все мы в этот день ощущаем себя причастными этому великому событию, ощущаем гордость за свой народ, его историю», - подчеркнул Владимир Мякуш.

В Челябинске главные праздничные мероприятия пройдут на Аллее Славы и на площади Революции. Магнитогорцы соберутся у трёх главных символов гордости, стойкости и скорби: у мемориала «Тыл-Фронту», олицетворяющего ратный и трудовой подвиг народа; у братской могилы, где покоятся известные и безымянные солдаты; у Комсомольской площади, видевшей боль и грусть проводов и ликование победных дней.

«В этой традиции, служащей нравственным ориентиром для молодых магнитогорцев, нашли своё отражение наше общее чувство единства, признательность потомков освободителям, верность детей заветам отцов, - отмечает Виктор Рашников. - И сегодня Магнитка, черпая силы для новых свершений в героической истории России, в жизнелюбии и созидательном настрое народа, вносит свой вклад в укрепление мощи государства - Российской Федерации».

Алексей Текслер заверил, что южноуральцы будут всегда помнить «какую высокую цену пришлось заплатить за Победу, поддерживать всех, кого опалила война, и передавать будущим поколениям память о великом подвиге нашего народа».

Врио губернатора пожелал поколению победителей долгих лет, счастья и благополучия ветеранам. Спикер пожелал всем ветеранам здоровья, душевного тепла, любви родных и близких, а всем жителям Челябинской области – счастья, добра и мира.