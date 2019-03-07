Поздравления женщинам Южного Урала
В преддверии 8 Марта жительниц Челябинской области с Международным женским днем поздравили официальные лица региона.
«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта! С именем женщины входят в мир добро и справедливость, нежность и любовь, красота и верность. Своими золотыми руками вы создаете семейный уют, болеете душой за судьбы детей и внуков, терпением и советом поддерживаете нас в трудную минуту. И при этом своим упорством и талантом добиваетесь успехов практически во всех сферах нашей жизни, вносите весомый вклад в развитие Челябинской области и всей нашей страны. Спасибо вам за эту большую работу! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, счастья и радости в каждом мгновении вашей жизни!» - поздравил виновниц торжества губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
«Уважаемые женщины! Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным женским днем! 8 марта - это прекрасный праздник, который наполнен солнечным светом и теплом, искренними словами восхищения и признательности за вашу сердечность, жизненную мудрость, удивительные душевные качества. Женщина - хранительница семьи и духовных ценностей, источник красоты и мудрости, воплощение всего самого доброго и прекрасного. Сегодня мы все очень ясно понимаем, как важна и велика роль женщины в современном обществе. В этот праздничный день от всего сердца желаю Вам здоровья, счастья, процветания и семейного благополучия!» - присоединился к поздравлениям сенатор Олег Цепкин.
«Дорогие женщины! Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником - днем 8 Марта! Природа наделила вас очарованием, удивительным терпением и беззаветной преданностью. Мы преклоняемся перед вашей душевной силой, чуткостью, умением прощать, готовностью пожертвовать всем ради спокойствия и благополучия своей семьи. Хранительницы домашнего очага, вы все активнее принимаете участие во всех сферах современной жизни, добиваетесь профессионального успеха, зачастую опережая мужчин. И при этом всегда остаетесь самыми нежными и обаятельными. Спасибо вам за поддержку и понимание, за великую способность делать мир добрее и благороднее. Пусть как можно меньше будет в вашей жизни тревог и огорчений. Пусть ваш дом будет полной чашей. И пусть сбываются ваши мечты, а в душе всегда будет весна!» - обратился к женщинам Южного Урала председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш.
«Уважаемые женщины Магнитки! Примите сердечные поздравления с самым теплым весенним праздником - Международным женским днем! С вами, дорогие наши женщины, связано все лучшее, чем в жизни дорожит каждый из нас: сердечность семейных отношений и материнская забота, притяжение домашнего очага и обезоруживающая нежность. Мы, мужчины, также высоко ценим ваши деловые качества и не перестаем удивляться вашему умению сочетать высокий профессионализм с каждодневными бытовыми заботами, а также вашей способности ставить интересы своих близких выше собственных. Этот праздник пронизан восхищением вашей природной красотой и обаянием. И это еще один повод выразить вам особую признательность за вашу любовь, доброту и самоотверженность. Пусть этот день принесет вам беззаботную радость, согреет улыбками и душевным теплом, подарит солнечное, весеннее настроение! Будьте счастливы и любимы!» - сказал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.