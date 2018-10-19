Правительство Челябинской области будет сотрудничать с хокомиятом Намаганской области Республики Узбекистан

Правительство Челябинской области и хокомият Намаганской области Республики Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и хоким Намаганской области Хайрулло Бозаров. Церемония подписания состоялась в рамках первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева, который проходит 18 и 19 октября.

Соглашение предусматривает развитие торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей между Челябинской областью и Республикой Узбекистан.

Борис Дубровский отметил, что Челябинская область тесно и эффективно сотрудничает с регионами Узбекистана. По данным Российского экспортного центра, по итогам 2017 года область вышла в лидеры среди всех регионов России по объему экспорта в Республику Узбекистан.

«Эти успехи - результат нашей совместной системной работы по выстраиванию межрегиональных взаимоотношений, - отметил Борис Дубровский. - Мы регулярно проводим взаимные визиты, в которых особое место определено для представителей бизнес-сообщества».