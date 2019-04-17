Правительство Челябинской области откорректировало закон о перевозках садоводов

Правительство Челябинской области внесло изменения в региональный закон, регулирующий работу садовых сезонных межмуниципальных маршрутов автотранспорта.

Соответствующие изменения были одобрены 17 апреля на заседании регионального правительства.

Ранее с областной закон были внесены изменения, согласно которым меры социальной поддержки предоставляются не только членам СНТ и ОНТ, но и членам иных некоммерческих организаций, созданных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 1 января 2019 года.

В соответствии с данными изменениями потребовалась корректировка государственной программы «Повышение транспортной доступности для населения Челябинской области».

В соответствии с программой в 2019 году на территории Челябинской области курсируют 63 пригородных поезда. В период с 1 мая по 15 октября будут осуществляться перевозки пассажиров по 21 межмуниципальному садовому сезонному маршруту.

Исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Филиппов уточнил, что внесение изменений не потребует дополнительных расходов областного бюджета.

Как уже сообщало агентство, в 2019 году Челябинская область сохранит льготы для садоводов и огородников пенсионного по проезду пригородным железнодорожным и автобусным транспортом на садовых маршрутах. В 2019 году все льготы будут распространены и на лиц предпенсионного возраста.

На предоставление мер социальной поддержки в этом году в областном бюджете предусмотрено 30 миллионов рублей, в том числе 7 миллионов рублей – для обеспечения льготного проезда на железнодорожном транспорте и 23 миллиона рублей – на автомобильном.

Установленные льготы по проезду предоставлять не с момента получения страховой пенсии (как это было до текущего года), а при достижении определенного возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет.

Пенсионеры, а теперь и жители предпенсионного возраста, имеют возможность ездить со скидкой 70% в пригородном железнодорожном транспорте в садово-огородный период - с 1 мая по 15 октября. На электричках они могут ездить на основании месячных абонементных билетов, действительных для проезда пассажиров в выходные дни, либо месячных абонементных билетов, действительных для проезда пассажиров в определенные ими даты (не более 15 дней в месяц).

В этот же период для садоводов-пенсионеров предоставляется скидка по проезду на пригородных автобусах. Правда, эта льгота действует не во всех муниципалитетах. Соответствующие решения о предоставление льгот по проезду в автобусах по садовым маршрутам принимают муниципальные власти.