Правительство РФ выделило участок под строительство дома для пострадавших от взрыва газа магнитогорцев

Новый дом для жителей частично обрушившегося дома в Магнитогорске (Челябинская область) будет построен недалеко от их нынешнего места жительства.

Комиссия правительства РФ по развитию жилищного строительства выделила для этих целей земельный участок в Магнитогорске. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет комиссию.

«Области необходимо иметь землю под строительство в том случае, если дом признают аварийным, - цитирует Мутко его пресс-служба. - Размер переданного участка - 0,8 гектара». Участок под новый дом расположен улице Грязнова в непосредственной близости от пострадавшего дома (через микрорайон). В социальных сетях на странице пострадавших жильцов уже обсуждается, что дом будет строиться «на перекрестке Ленина и Грязнова, в стороне обувной фабрики. Там участок уже много лет огорожен страшным забором».

Виталий Мутко поручил губернатору и главе Магнитогорска «внимательно отнестись к выбору подрядчика и качеству выполняемых работ» по строительству нового дома для пострадавших.

В настоящий момент на месте аварии завершены работу по демонтажу наиболее пострадавших 7 и 8 подъездов, которые были признаны непригодными для проживания. АО «Р.В.С», которое занималось демонтажом, выполнило все работы раньше установленного срока (в «дорожной карте» определен срок - 1 марта).

В настоящий момент АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» проводит обследование строительных конструкций жилых помещений. Уже обследованы подъезды, которые первоначально были признаны пригодными для проживания - с 1 по 4, а также 11 и 12. С 21 февраля проводится обследование временно расселенных подъездов - 5, 6, 9 и 10. Работы должны быть завершены до 10 марта, по, вполне вероятно, что тоже будут выполнены досрочно.

Результаты комплексного обследования будут отправлены в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» для экспертной оценки. К 25 марта эксперты должны выдать свое заключение.

Первого апреля состоится заседание межведомственной комиссии, на котором, исходя из полученных результатов, будут принято решение о возможности дальнейшей его эксплуатации сохранившихся подъездов дома или признание его аварийным и сносу.

Если дом будет признан пригодным для дальнейшего проживания, то до первого июля 2019 года региональный оператор Челябинской области и администрация Магнитогорска должны будут провести капитальный ремонт фасада здания. К этому же сроку предстоит выполнить благоустройство территории вокруг дома и на месте снесенной секции.

Напомним, изначально было принято решение о переселении только 7 и 8 подъездов дома №164 по проспекту Карла Маркса, которые были признаны непригодными для проживания. Затем президент Владимир Путин, идя навстречу пожеланиям жителей, поручил правительству РФ и губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить пострадавший дом. Но часть жителей не хотят переезжать.

Пока осуществляется добровольное переселение. Оно проводится поэтапно: на первом этапе – 7 и 8 подъезды, на втором – 5, 6, 9, и 10, откуда жители отселены на время демонтажа, на третьем – остальные.

Если дом будет признан безопасным для проживания (а вероятность принятия такого решения достаточно высока), то у жителей будет право выбора – переехать или остаться. Если дом признают аварийным, то съезжать придется всем жителям.