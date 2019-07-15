Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство Российской Федерации приняло постановление о переносе выходных дней в 2020 году.

Об этом сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.

Согласно документу, выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно.

Продолжительность новогодних каникул в будущем году составит 8 дней – россияне будут отдыхать с 1 по 8 января 2020 года.

В феврале на День защитников Отечества у россиян будут трехдневные выходные – с 22 по 24 число (с субботы по понедельник).

Международный женский день россияне будут праздновать также три дня - с 7 по 9 марта (с субботы по понедельник).

На первомайские каникулы в следующем году отведено пять выходных – с 1 мая по 5 мая (с пятницы по вторник). День Победы будут праздновать три дня - с 9 мая по 11 мая (с субботы по понедельник).

На День независимости России в 2020 году получится отдохнуть три дня – с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье). В ноябре россиян ожидают лишь один выходной день посередине рабочей недели в связи с Днем народного единства - 4 ноября (среда).