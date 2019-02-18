Празднование Дня защитника Отечества в 2019 году - без дополнительного выходного

В 2019 году россияне не получат дополнительных выходных дней для празднования Дня защитника Отечества.

В этот году День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на субботу и выходной день можно было перенести на понедельник, 25 февраля. Тогда этот праздник россияне смогли бы отмечать три дня. Но было принято решение перенести выходной на 10 мая, чтобы удлинить майские праздники.

В министерстве труда уточнили, пятница, 22 февраля, - предпраздничный день и продолжительность работы в этот день сокращается на час. В понедельник, 25 февраля, вновь начнется обычная рабочая неделя.

Международный женский день, 8 марта, в 2019 году приходится на пятницу. И поэтому этот праздники россияне смогут отмечать три дня – с пятницы по воскресенье.

А вот майские выходные в 2019 году будут длинными. Первомайские праздники можно будет отдыхать пять дней – со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая. День Победы будут отмечать четыре дня - с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая. Рабочая пятница, 10 мая, станет выходным днем за счет переноса выходного с праздничной субботы, 23 февраля.