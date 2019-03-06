Предприниматель-фантазер из Магнитогорска наладил торговлю японской зозулей

Предприниматель из Магнитогорска (Челябинская область) на деле доказал, как богатая фантазия может помочь в процветании бизнеса. Только вот региональный Россельхознадзор творческие способности южноуральца не оценил, наказав его за нарушения правил реализации семян.

Закупая оптом семена овощей, магнитогорец наладил их мелкую расфасовку. Чтобы торговля шла лучше, придумал им эффектные названия. Так на прилавке появились несуществующие сорта огурцов, кабачков, моркови, перца, тыквы, капусты, лука, редьки.

Волшебные названия «Зозуля японская» (сорт огурцов), «Японская красная» (редька), «Желтый центнер» (тыква), «Китайская Чин-Чин» (капуста) понравились покупателям - торговля пошла.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль, находчивый предприниматель отправил на реализацию в город Петропавловск-Камчатский, в адрес ООО «Камчатзернопродукт», 20 сортов семян этих овощных культур, которые не были включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России в 2016-2018 годах.

Своими действиями бизнесмен с богатым воображением нарушил требования статей 30 и 31 ФЗ-149 «О семеноводстве», пункта 2.1 раздела второго «Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений», утвержденного приказом минсельхоза РФ в 2017-м году.

По фактам выявленных нарушений в соответствии со статьей 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений» составлен протокол. Предпринимателя обязали устранить нарушения.