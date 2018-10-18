Предприниматели ЗАТО Южного Урала погрузились в незабываемую атмосферу бизнес-творчества

Образовательный проект «Энергия Бизнеса» для мечтающих создать собственное дело молодых людей от 16 до 30 лет, который реализовывался в течение месяца в Челябинской области, на днях завершился на озере Тургояк.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения ПАО Сбербанк, более 200 начинающих предпринимателей из Трехгорного, Озерска и Снежинска в течение месяца встречались с успешными предпринимателями, посещали мастер-классы от лучших бизнес-тренеров и узкопрофильных специалистов страны. Кроме того, в рамках курса молодые люди разработали собственные бизнес-проекты.

В субботу, 13 октября, лучшие участники отправились в выездной лагерь, чтобы погрузиться в атмосферу бизнес-творчества и «прокачать» новоиспеченные проекты. Специально для участников курса тренинговая компания «ЕВМ» из Санкт-Петербурга подготовила деловую игру «Что? Где? Когда?». С мастер-классом «Первые шаги по продвижению в социальных сетях» выступила SMM – специалист, предприниматель Наталья Павлова. Важные рекомендации по финансовому планированию участникам дал бизнес-консультант, кандидат экономических наук, доцент Илья Данилов.

После презентации бизнес-планов участники выбрали 10 лучших проектов. Наибольшее количество баллов набрал центр развития ребенка «Радуга» Евгения Колесника из Трехгорного. Победителям вручили сертификаты на рекламное время на радио, разработку логотипа, разбор социальных сетей, индивидуальную консультацию бизнес-тренера.

Одним из партнеров мероприятия стало Челябинское отделение Сбербанка. «Проект «Энергия бизнеса» интересен своей идей, уровнем экспертов и участием в нем молодежи

из закрытых городов области. В подарок от банка мы вручили финалистам и участникам проекта наборы книг из «Библиотеки Сбербанка». Эта уникальная коллекция новейшей

бизнес-литературы от ведущих авторов мира поможет молодым предпринимателям

в начале пути», - добавил заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка Андрей Ручай.

Организаторами курса «Энергия бизнеса» выступили Общественный совет Госкорпорации «Росатом» и Автономная некоммерческая организация «Молодежная школа предпринимательства». Проект реализуется в рамках конкурса социально значимых проектов «Росатома».