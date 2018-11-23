Председатель совета директоров ММК - лауреат национальной премии «Директор года»

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года», присужденной в рамках одноименной национальной премии по итогам 2017-2018 корпоративного года.

Виктор Рашников удостоен этого титула в номинации «25 лучших председателей совета директоров» по решению экспертного совета премии «Директор года», учрежденной в 2006 году Ассоциацией независимых директоров и PwC. Церемония награждения лауреатов прошла 21 ноября в Москве.

В списке лауреатов еще два представителя Магнитки – Сергей Кривощеков (директор по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО «ММК») в номинации «25 лучших директоров по корпоративному управлению/корпоративных секретарей» и Кирилл Левин, член совета директоров ПАО «ММК», в номинации «50 лучших независимых директоров».

С 2009 года соорганизатором премии является Российский союз промышленников и предпринимателей. Премия отмечает директоров (в т.ч. руководителей компаний, корпоративных и независимых директоров) за личный вклад во внедрение высоких стандартов корпоративного управления, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».