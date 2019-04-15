Председатель СПР Николай Иванов обещает вернуть Южному Уралу литературную премию

В Челябинске в минувшие выходные побывал председатель Союза писателей России Николай Иванов. Он встретился с читателями и областными чиновниками, а также принял участие в семинаре молодых писателей.

Николай Иванов, избранный на этот пост около года назад, в прошлом офицер, военкорр таких изданий как «Советский воин» и «Честь имею». Как журналист и публицист он побывал во многих «горячих точках», в том числе, в Афганистане, Чечне, Сирии. Несколько месяцев Иванов находился в плену у боевиков.

В ходе встречи с читателями в челябинской библиотеке имени Пушкина Николай Федорович рассказал, что намерен выступать за возрождение высоких традиций, заложенных классиками русской литературы.

- К сожалению, сегодня дела обстоят так, что денежные потоки достаются тем писателям, кто очерняет Россию и вольно обращается с русским языком. Будем с этим бороться, обещаю, что при содействии СПР не выйдет ни одно произведение, если там присутствует мат, - поделился своим кредо московский гость. Председатель главной писательской организации страны сказал, что провел встречу в областной администрации, где заручился обещанием возродить конкурс «Южно-Уральская литературная премия». Отвечая на вопрос о писательской «технологии», Иванов посоветовал молодым сочинителям не сидеть на диване, а постоянно «погружаться» в живую жизнь, где только и можно найти интересную тему и настоящих героев.

Николай Иванов – активный сторонник Донбасса, куда он часто ездит в рабочие командировки. Вот и в Челябинск он прилетел спустя всего четыре дня после посещения Краснодона (ЛНР) и знаменитого мемориального комплекса на кургане Саур-Могила (ДНР). Он говорит, что в самом слове Донбасс ему слышится что-то стержневое, глубинное.

На встрече с челябинцами глава СПР много рассуждал о нынешней ситуации на востоке Украины. Но в кризисе, по мнению гостя, виновата не только оголтелая политика тотальной украинизации, поднятая на щит нынешними киевскими властями в 2014 году. Часть ответственности должны взять на себя и россияне, недооценившие опасности реванша нацистских идей в XXI веке.

- Наши отцы и деды победили фашизм, а мы с вами успокоились. Думали: сторонники Гитлера и Бандеры уже никогда не очухаются. Вот сейчас и пожинаем плоды своей короткой памяти, - сделал горький вывод председатель Союза писателей России.

Николай Иванов рассказал, что признаки бандеровщины были заметны на Западной Украине всегда, даже в «позднее» советское время:

- Я заканчивал Львовское военно-политическое училище. И знаете, какой пост при заступлении в караул у наших курсантов считался самым ответственным? Пост № 6 - у памятника погибшим в Великую Отечественную советским воинам. По ночам бандеровцы обливали его керосином и поджигали. А ведь это были 70-е годы!

В наши дни Союз писателей России объединяет около восьми тысяч прозаиков и поэтов патриотического направления, у него по всей стране – более 90 региональных организаций.