Представители Росконгресса прибыли в Челябинск

Представители фонда «Росконгресс» - основного оператора саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске – прибыли в Челябинск, чтобы оценить ход подготовки к масштабным международным мероприятиям, которые пройдут на Южном Урале в 2020 году.

Президент Владимир Путин определил фонд «Росконгресс» единственным распорядителем федеральных средств, которые будут направлены на подготовку и обеспечение председательства России в ШОС и БРИКС. Созданы 17 федеральных рабочих групп, четыре из которых возглавляет губернатор Борис Дубровский.

Члены этих рабочих групп с постоянной периодичностью приезжают в регион, чтобы вместе с ответственными на местах держать на постоянном контроле ход подготовки

Как рассказала пресс-секретарь агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова, в нынешний визит представители Росконгресса уже посетили ряд строящихся объектов. Сегодня планируется проведение совещаний. Визит продлится по 18 декабря и, возможно, станет завершающим в череде посещений региона в текущем году.

Напомним, на прошедшей неделе, 11 декабря, в Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке саммитов, которое провел помощник президента РФ Юрий Ушаков. В совещании приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, три его зама и министр финансов региона.

В Челябинске также ждут «облетную группу» и заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко, который по предложению губернатора возглавил региональный оргкомитет. Скорей всего, их визит состоится уже в будущем году.

Как уже сообщало агентство, в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречу лидеров БРИКС в Челябинске в 2020 году. Юрий Ушаков возглавил оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2019 - 2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году.

Росконгресс впервые в истории проведения саммитов ШОС назначен оператором по проведению саммитов. Фонд будет участвовать непосредственно в организации и проведении мероприятий саммита.

Всю необходимую инфраструктуру для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске планируется подготовить к ноябрю 2019 года.

Россия уже проводила объединенные саммиты. В 2015 году саммиты ШОС и БРИКС прошли в Уфе, в 2009 году – в Екатеринбурге. Саммит ШОС проводился в Санкт-Петербурге в 2002 году, а также в Москве в 2003 и 1997 годах.