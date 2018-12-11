Представители Росконгресса вновь приедут в Челябинск, чтобы оценить ход подготовки к саммитам

Представители фонда «Росконгресс» - крупнейшего организатора конгрессно-выставочных мероприятий – вновь прибудут в Челябинск, чтобы оценить ход подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут на Южном Урале в 2020 году.

Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник.

Напомним, президент Владимир Путин определил фонд «Росконгресс» единственным распорядителем федеральных средств, которые будут направлены на подготовку и обеспечение председательства России в ШОС и БРИКС.

В апреле 2018 года рабочая группа Фонда приезжала в Челябинск, посетив строительные площадки объектов к саммитам проведя межведомственное совещание.

Как сообщил агентству осведомленный источник, в этот раз представители Росконгресса приедут в Челябинск на три дня – с 16 по 18 декабря. Они оценят темпы подготовки к саммитам и проведут совещание.

Сегодня, 11 декабря, в Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке саммитов, которое провел помощник президента РФ Юрий Ушаков. В совещании приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, три его зама и министр финансов региона.

С докладами выступили советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя – ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антон Кобяков (он возглавлял облетную группу, которая оценивала готовность Челябинска), губернатор Борис Дубровский и двое представителей МИДа.

Росконгресс будет участвовать непосредственно в организации и проведении мероприятий саммита. В ходе заседания никаких серьезных претензий в адрес региона высказано не было. «Все прошло позитивно и по-деловому», - уточнил источник.

В Челябинске также ждут «облетную группу» и заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко, который по предложению губернатора возглавил региональный оргкомитет. Скорей всего, их визит состоится уже в будущем году.

Как уже сообщало агентство, в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречу лидеров БРИКС в Челябинске в 2020 году. Юрий Ушаков возглавил оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2019 - 2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году.

Росконгресс впервые в истории проведения саммитов ШОС назначен оператором по проведению саммитов. Фонд будет участвовать непосредственно в организации и проведении мероприятий саммита.

Всю необходимую инфраструктуру для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске планируется подготовить к ноябрю 2019 года.

Россия уже проводила объединенные саммиты. В 2015 году саммиты ШОС и БРИКС прошли в Уфе, в 2009 году – в Екатеринбурге. Саммит ШОС проводился в Санкт-Петербурге в 2002 году, а также в Москве в 2003 и 1997 годах.