Представительство Республики Башкортостан в Челябинской области отмечает 20-летие

Сегодня, 6 декабря, в Челябинске во Дворце культуры железнодорожников в 18 часов состоится торжественный вечер, посвященный 20-летию Постоянного представительства Республики Башкортостан в Челябинской области.

Данный государственный орган представляет интересы республики по вопросам общественно-политического, торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на территории Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округах и Пермском крае.

Одной из ключевых задач, стоящих перед Представительством, является работа с потенциальными инвесторами в части реализации приоритетных для республики проектов.

Кроме того, Представительство Республики Башкортостан активно сотрудничает с общественными объединениями и взаимодействует с органами государственной власти вышеперечисленных субъектов России.

На мероприятие приглашены консулы Чехии, Киргизии, Вьетнама, представители субъектов Уральского федерального округа, Республики Башкортостан. Также на торжествах будут присутствовать руководители крупных общественных организаций и представители бизнес-сообщества.

Запланировано и выступление известного мультиинструменталиста Zainetdin, заслуженного артиста Республики Башкортостан Рустама Гиззатуллина и звезд челябинской башкирской эстрады.