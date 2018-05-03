Предстоящая рабочая неделя будет самой короткой в 2018 году

Самая короткая рабочая неделя в 2018 году началась у жителей Челябинской области. Она продлится всего два дня - 3 и 4 мая.

После двух рабочих дней, четверг и пятница, вновь наступят выходные - суббота и воскресенье (5 и 6 мая). Последующая за этим рабочая неделя также будет неполной – два рабочих дня, выходной и еще два рабочих дня.

День Победы россияне смогут праздновать только один день - в среду.

Трехдневные выходные россиян ждут в июне - с 10 по 12 число (воскресенье, понедельник и вторник). Ей, как и в первомайские праздники, будет предшествовать удлиненная, шестидневная рабочая неделя. В субботу, 9 июня, предстоит поработать. Выходной будет перенесен на понедельник, 11 июня. Во вторник, 12 июня, южноуральцы будут отмечать День России.