Предстоящий концерт Макса Коржа в Челябинске взволновал власти и полицию

Предстоящий концерт кумира молодежи Макса Коржа в Челябинске не на шутку взволновал городские власти и правоохранительные органы. Выступление популярного белорусского исполнителя состоится завтра, 31-го мая, на стадионе «Центральный». Билеты на шоу любимого музыканта купили около 15-ти тысяч подростков. Со взрослыми придут лишь немногие из них.

В городской администрации призывают челябинских родителей встретить своих чад и проконтролировать их своевременное возвращение домой. Власти беспокоятся, что разгоряченные концертом подростки в вечерних сумерках (шоу закончится в десять вечера) разбредутся по лесопарковой зоне, рядом с которой находится стадион, и могут начать «чудить».

В пресс-службе мэрии агентству «Урал-пресс-информ» рассказали о медицинском сопровождении мероприятия - возле стадиона будут дежурить кареты скорой помощи.

В управлении МВД России по городу Челябинску подчеркнули, что сотрудники полиции будут обеспечивать правопорядок во время проведения мероприятия и пресекать все возможные нарушения общественного порядка.

Общественный совет при городском управлении внутренних дел призвал юных горожан соблюдать общественный порядок при посещении концерта Макса Коржа и порекомендовал родителям провести со своими детьми, купившими билет на шоу любимого музыканта, разъяснительные беседы о недопустимости совершения правонарушений.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области напомнили, что за нарушение общественного порядка при посещении массовых мероприятий законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«Факты проноса на стадион запрещенных предметов и файеров, а также алкогольных напитков будут пресекаться организованным на входе досмотром. Нарушителей общественного порядка доставят в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства с привлечением к установленной законодательством ответственности - уголовной или административной», - подчеркнули в региональном полицейском главке.

Стражи порядка напоминают, что возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 16-ти лет, по ряду составов преступлений - с 14-ти лет. Кроме того, факты участия подростков в противоправных деяниях в дальнейшем могут негативно сказаться при выборе профессии. Так, например, это станет основанием для отказа в поступлении на службу в правоохранительные органы или иные государственные структуры.