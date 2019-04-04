Премьера фильма Андрея Загидуллина «Сенсор» на ТВ-3

5 апреля в 18:30 на канале ТВ-3 состоится премьера детективного триллера «Сенсор». Фильм повествует о молодом человеке с уникальной способностью – он чувствует боль находящихся вокруг него людей. Этот врождённый дар, скорее похожий на проклятие, оказывает ему и следователю в отставке помощь в поиске маньяка и даёт возможность отомстить за любимую девушку. В главных ролях – Евгений Михеев и Олег Васильков. Режиссёром фильма стал наш земляк Андрей Загидуллин.

«Сенсор» рассказывает о замкнутом и нелюдимом парне Максиме. Таким он стал из-за своей уникальной и одновременно ужасной способности чувствовать боль людей вокруг, так будто эту боль причиняют ему. Его единственная радость – это соседка Лена, которую он искренне любит и к которой боится подойти, опасаясь быть не понятым.

По сюжету, спустя 4 года в районе снова объявился маньяк, который убивал девушек пытая, пока они не умирали от болевого шока. Первой жертвой вновь вернувшегося маньяка стала Лена. Максим сам не сумел помочь девушке так как испытывал ту же жуткую боль, что и ощутила девушка в момент нападения. Всё, что он смог – это вызвать полицию. Максим чувствует вину из-за того и хочет всё исправить. В больнице, где лежит Лена, герой сталкивается со следователем в отставке Дмитрием Савельевым, который потерял всё 4 года назад из-за этого самого маньяка. Парень предлагает следователю использовать его способность для поимки маньяка как сенсор, ведь он может чувствовать боль его жертв.

Фильм очень динамичен, насыщен событиями, захватывающими с первых минут просмотра.

Чем всё закончится, и кто окажется маньяком смотрите на ТВ-3 5 апреля в 18:30.