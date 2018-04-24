При раскопках в Мурманске найдена кавалерийская шашка, изготовленная в 1939 году в Златоусте

Кавалерийская шашка, изготовленная в 1939 году на Златоустовской оружейной фабрике (Челябинская область), была найдена при раскопках в районе горы Груша в 50 километрах от села Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области. Здесь проходила линия обороны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Как сообщает пресс-служба администрации Златоуста, о находке сообщил приживающий в Мурманской области участник поискового отряда, уроженец Златоуста Владимир Комаров.

Эксперт министерства культуры РФ Юрий Окунцов провел экспертизу по присланным фотоматериалам. В результате было установлено, что данный предмет является шашкой кавалерийской образца 1927 года. На клинке имеется клеймо Златоустовской оружейной фабрики и дата: 1939 год.

«Шашка представляет историческую ценность, как образец отечественного холодного оружия, применявшегося советскими воинами во время Великой Отечественной войны, и найденного на месте боевых действий», – пояснил Юрий Окунцов.

В данный момент решается вопрос о поездке специалистов в Мурманскую область для передачи оружия на хранение в МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей».