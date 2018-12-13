Пристав-спаситель

Судебный пристав из города Коркино (Челябинская область) Сергей Серебрянников в очередной раз первым пришел на помощь человеку, которому стало плохо во время судебного процесса.

Вчера, 12 декабря, у женщины, подавшей гражданский иск, перед началом судебного заседания случился приступ эпилепсии. Пока ехала скорая, Сергей Серебрянников оказал ей доврачебную помощь. По его словам, это была череда сильнейших припадков. Едва горожанка приходила в себя, как тут же ее настигал новый приступ.

Судебный пристав не отходил от женщины ни на минуту, следил за ее дыханием, реакцией зрачков, удерживал тело в нужном положении. Прибывшие врачи оказали жительнице Коркино медицинскую помощь и доставили ее в реанимацию.

Как отмечают в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, Сергей Серебрянников в мае этого года первым помог подростку, потерявшему сознание в судебном заседании по уголовному делу, где он был признан потерпевшим. Судили злоумышленника, нанесшему ему черепно-мозговую травму. Мальчик не вынес напряжения в суде и упал в обморок. Сергей Серебряников немедленно оказал ребенку первую помощь, вывел его из бессознательного состояния и поддерживал мальчика вплоть до приезда медиков.

Ранее судебный пристав, находившийся вместе с коллегами в рейде по должникам, пришел на помощь десятилетней девочке, которая, катаясь на велосипеде, упала и сломала руку.

В 2013 году Сергей Серебрянников, находясь при исполнении служебных обязанностей, спас жизнь посетителя суда, у которого случился эпилептический приступ. Ожидая в коридоре вызова судьи, мужчина внезапно потерял сознание и упал, ударившись головой.

«Наш коллега подоспел к человеку вовремя, поскольку мужчина уже начал синеть от удушья. Сергей Николаевич оказал ему первую помощь, освободив дыхательные пути и устранив угрозу для жизни», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Сергей Серебрянников много лет проработал в МЧС. Полученные навыки спасения людей неоднократно пригождаются ему в нынешней работе.