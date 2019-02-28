Призрак разрухи в Катав-Ивановске

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль», получив жалобу жителей Катав-Ивановска, обратилась в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку по факту ненадлежащего содержания муниципального имущества в городском поселении.

Жильцы трех двухэтажных домов по улице Стройгородок Катав-Ивановска, рассыпающихся, по их словам, прямо на глазах и зарастающих льдом до самой крыши, рассказали общественникам еще и о дворнике-призраке, отсутствующие мусорные баки и промерзшие квартиры.

«Дома не видели ремонта с 70-х годов. Мы записывали видеообращение к губернатору Челябинской области, целую неделю к нам ходили комиссии, немного наладили отопление, потому что дома замерзали, и на этом - все. Люди платят за отопление, вывоз мусора, дворника, которого по факту нет, и даже не знают, есть ли у них управляющая компания», - рассказала общественникам жительница дома Екатерина Зейдель.

Как отмечают в «Гражданском патруле», неблагоустроенные дома не снабжены даже канализацией. На три дома – всего один холодный туалет на улице, попасть в который все равно, что пройти «квест». По документам все дома на улице Стройгородок имеют шиферную крышу, однако по факту - только два. Окна дома №3 заросли ледяными сосульками так, что их невозможно открыть и что-то сквозь них разглядеть, а на днях падающая сосулька отрубила провода антенн. Из домов вываливаются кирпичи, рушатся крыша и фундамент. При этом ежемесячно жильцам приносят счета за несуществующие мусорные контейнеры, мифического дворника и «уборку» снега.

Из администрации жильцам присылают многочисленные отписки о якобы произведенных работах. По словам Екатерины Зейдель, в городской прокуратуре ей показали документ, где сообщается о состоявшемся в ее квартире ремонте за счет администрации - на сумму в 200 тысяч рублей. Как утверждает сама владелица квартиры, никто к ней не приходил, никакого ремонта не делал. Более того, предписание прокуратуры, выявившей массу проблем, требование устранить все нарушения в месячный срок в администрации тоже проигнорировали.

В качестве альтернативы жильцов аварийных домов действительно предлагали переселить в благоустроенное жилье на улицу Цементников, однако подобной помощи обитатели улицы Стройгородок не хотят. Поселок, где им предлагают жилье, находится даже не в черте города, и там, по словам местных, живет крайне неблагополучный контингент, а дома невысокого качества.

«Поражает, что администрация не реагирует на прокурорские предписания, однако не забывает выписывать жильцам счета и отчитываться в якобы проведенном ремонте. И прокуратура, прежде всего, должна проверить, куда уходили и на что были потрачены деньги», - отмечают общественники.

Фото предоставлено «Гражданским патрулем»