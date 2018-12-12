Призывная кампания в Челябинской области вышла на финишную прямую

Осенняя призывная кампания в Челябинской области близится к завершению. На сегодняшней день военкоматы региона направили в различные рода войск Российской Федерации около 2 тысяч 900 южноуральцев, выполнив государственное задание почти на 83%.

«Нам осталось отправить на армейскую службу еще около четырехсот ребят», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев.

Он уточнил, что небольшие команды призывников уходят с областного сборного пункта «Челябинск-Южный» практически каждый день. Крупных отправок в эту кампанию уже не будет.

«Мы планируем завершить призыв не позднее 22-го декабря. Не хочется, чтобы ребята встречали новый год в дороге», - пояснил Александр Чернышев.

По его словам, в передовиках по призыву сегодня Копейск, Карталы (военкомат Карталов отбирает на службу ребят из Карталинского, Варненского и Чесменского районов), Агаповка. Потихоньку выправляется и ситуация в Челябинске, во многих районах которого призывная кампания шла со скрипом, а уклонистов приходилось разыскивать с полицией.

Напомним, в осеннюю призывную кампанию этого года южноуральских призывников чаще всего отправляют на службу в части сухопутных войск. На втором месте – подразделения Росгвардии.