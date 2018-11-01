Проект бюджета Челябинской области внесен в Заксобрание

В четверг, 1 ноября, правительство внесло проект бюджета области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в Законодательное Собрание Челябинской области. Главный финансовый документ, который утверждается в форме областного закона. внесен с соблюдением установленных законом сроков. Одновременно проект опубликован в официальных СМИ государственной власти региона.

Напомним, проект бюджета был рассмотрен на заседании Правительства области 26 октября 2018 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЗСО, проект бюджета был доставлен в канцелярию Законодательного Собрания сотрудниками министерства финансов области. В канцелярии документ был зарегистрирован. Объём регионального трехлетнего бюджета и материалы к нему составляют 3071 страницу. «В этом году правительство вносит бюджет не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. Нововведение соответствует тенденциям перехода на электронный документооборот», - отметили новшества в региональном парламенте.

Спикер Владимир Мякуш направит проект бюджета в профильные комитеты, которые должны будут рассмотреть законопроект в течение 7 календарных дней. На 21 ноября запланировано проведение публичных слушаний по проекту бюджета.

В первом чтении законопроект депутаты намерены рассмотреть 29 ноября. При рассмотрении в первом чтении обсуждаются концепция законопроекта об областном бюджете и прогноз социально-экономического развития области на очередной финансовый год и плановый период, основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики, а также основные характеристики областного бюджета.

Окончательное принятие бюджета – во втором и третьем чтении - с учетом всех мнений, предложений и поступивших поправок запланировано на 20 декабря.

В пресс-службе регионального минфина уточнили, что проект бюджета сформирован на основе целевого, то есть максимального, варианта прогноза социально-экономического развития региона.

Доходы областного бюджета на 2019 год просчитаны в сумме 166,5 миллиарда рублей с увеличением к первоначальному плану текущего года на 18%. На 86% бюджет будет формироваться за счет собственных доходов, которые запланированы в сумме 143,5 миллиарда рублей (плюс 20%). Расходы областного бюджета 2019 года составят 171,5 миллиарда рублей с увеличением на 13% к уровню текущего года. Областной бюджет рассчитан с первоначальным дефицитом в 5 миллиардов рублей.

«Работа над бюджетом шла, как всегда, достаточно напряженно. С одной стороны, тщательно оценивались доходы, с другой – предложения отраслевых министерств и ведомств по расходам, - рассказал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. - Все заявки на расходы рассматривались межведомственной комиссией под руководством губернатора с точки зрения их соответствия финансовым возможностям, указам президента и областным приоритетам».

По словам министра, пока еще сохраняется некоторая неопределенность в связи с тем, что не вся информация с федерального уровня, необходимая для расчета бюджета, поступила в регионы. «Речь не только о финансовой помощи, распределения которой мы ждем после второго чтения федерального бюджета. Главным образом, до сих пор не ясно какие объемы средств потребуются от нас для получения федеральных денег на реализацию национальных проектов, так как полемика об уровнях их софинансирования пока продолжается», - пояснил Андрей Пшеницын.