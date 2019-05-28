Проект рекультивации челябинской свалки обсудили на публичных слушаниях

В Челябинске состоялись общественные слушания по проекту рекультивации земельного участка, занятого городской свалкой в Металлургическом районе города. Абсолютно безопасной, по словам специалистов, она станет только через 20 лет.

В общественных слушаниях приняли участие сотрудники министерства экологии Челябинской области, общественники, чиновники, местные жители, также представители Госкорпорации «Росатом» и ФГУП «РосРАО», а именно последние выиграли тендер на рекультивацию одной из старейшей свалки в России. Она была открыта в 1949 году. Привозить отходы на эту свалку перестали с 11 сентября 2018 года, хотя свои возможности она исчерпала еще в конце 80-х годов. За 70 лет сформировалось гигантское «тело» свалки площадью порядка 55 гектаров со сложной морфологией отходов. Их объем превышает 17,5 миллиона кубических метров.

Комплекс работ по рекультивации городской свалки предусматривает разработку проектно-сметной документации, получение соответствующих государственных экспертиз, проведение непосредственно работ по рекультивации.

«Сегодня челябинская свалка осуществляет выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, в процессе распада органических составляющих распространяется неприятных запах. Почва и подземные воды загрязняются фильтратом, создаются пожароопасные и аварийные ситуации, связанные с выходом свалочного газа или массового выброса биогаза», - сообщил первый заместитель генерального директора ФГУП «РосРАО» Дмитрий Хватков.

Специалистами ФГУП «РосРАО» были проведены радиационное обследование территории городской свалки и газогеохимические исследования, а также проведен химический анализ подземных вод, фильтрата, поверхностных вод и донных отложений, а также бактериологический и химический анализ атмосферного воздуха.

«Мы рассматривали несколько вариантов. Первый – провести рекультивацию без применения систем дегазации. Второй – рекультивации с пассивной дегазацией и третий – с применением сооружений активной дегазации, а также сбором и очисткой фильтрата. Остановились на третьем варианте», - сказал Дмитрий Хватков.

Рекультивация городской свалки будет проходить в три этапа. На подготовительном этапе по периметру участка будут установлены защитные ограждения и обустроена хозяйственная зона. Будут проведены геодезические и разбивочные работы. На втором, так называемом техническом этапе, специалисты сформируют «тело» свалки, установят системы дегазации, сбора и очистки фильтрата и поверхностных стоков, а также рекультивационное многофункциональное покрытие. Третий этап – биологический. На нем запланирован комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Он включает в себя подготовку плодородного слоя, посев многолетних трав, уход за насаждениями.

«Решение по рекультивации свалки является очень важным в работе по снижению выбросов в атмосферный воздух. К 2022 году свалка не будет никого беспокоить. Мы оценили, как сам процесс рекультивации будет влиять на окружающую среду. Здесь источником загрязнения могут стать работающая техника, дизельные электростанции, сварочная техника и разлагающиеся отходы. Мы также проанализировали уровень шума от дизельных установок. Будет установлен шумозащитный забор. Все оборудование будет максимально удалено от жилого сектора. Колеса машин, выезжающих с территории свалки, будут дезинфицироваться. Воздействия на водные объекты, растительный и животный мир не ожидается. Во время рекультивации будет вестись постоянный мониторинг атмосферного воздуха, почвы и подземных вод. Благодаря эффективной системе газоочистки выбросы метана снизятся на 99% с 28 тысяч тонн в год до 1,5 тонны в год», - отметила ведущий инженер-эколог фирмы «Геотехпроект» Евгения Яцук.

Много внимания на общественных слушаниях было уделено системе дегазации. Это метод, по которому большое количество вертикальных и гибких скважин погружается в массу отходов и на поверхности присоединяется к горизонтальным скважинам, образуя газодренажную систему. Она адаптирована к климатическим условиям региона. Свалочный газ будет обезвреживаться на факельных установках, горение происходит при температуре свыше тысячи градусов. Все токсичные и канцерогенные составляющие при этом полностью обезвреживаются.

«Химические и биологические реакции на городской свалке образуют фильтрат, который не поддается очистке на типовых сооружениях. Система его сбора и очистки представляет комплекс современных сооружений и оборудования, оснащенного системами автоматизации и состоящая из кольцевого дренажа по кольцу свалочного «тела» внутри шпунтового ограждения, рассчитанного на защиту территории от загрязненных вод», - рассказал о нюансах очистки генеральный директор «Геотехпроект» Андрей Мордвинов.

После проведения общественных слушаний проектная документация по рекультивации городской свалки будет отправлена на государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора. Также будет проведена строительная экспертиза, на которой определится достоверность сметной стоимости проекта. Пока рекультивация свалки оценивается ориентировочно в четыре миллиарда рублей. Лишь после прохождения всех этих процедур специалисты приступят к работам. Срок окончания рекультивации – 2022 год. По оценкам экспертом, полностью безопасной территория, которую сейчас занимает свалка, станет примерно через 15-20 лет.