Профессор из Италии научила челябинских врачей новому методу УЗ-диагностики

Профессор Франка Мелони из Италии провел в Челябинской областной клинической больнице мастер-класс по ультразвуковой диагностике с контрастированием.

«Данный метод УЗ-диагностики вляется одним из наиболее динамично развивающихся направлений исследований и позволяет получать большие объемы дополнительной информации, обладающей высокой диагностической значимостью, – подчеркнула Франка Мелони. – Метод широко используется в онкологии, кардиологии, ангиологии, неврологии и других специальностях. В ходе мастер-класса я продемонстрировала возможности метода в определении качества опухоли печени».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, мастер-класс прошел в рамках научно-практической конференции «Интервенционная онкология», приуроченной к 80-летию ЧОКБ. В конференции и мастер-классе приняли участие более 100 специалистов по ультразвуковой диагностике со всех медицинских учреждений региона.

Напомним, в 2017 году за счет средств областного бюджета ЧОКБ, ОКБ №3, федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске и Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины получили шесть новых УЗ-аппаратов с функцией контрастирования. Таким образом, регион технически готов к освоению новой методики.

«Челябинская областная больница уже зарекомендовала себя как международная коммуникационная площадка, – пояснил главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман. – Подобные мероприятия мы всегда принимаем у себя с удовольствием. Это возможность пообщаться с ведущими специалистами мировых клиник, повысить квалификацию врачей. Для обучения им не нужно даже выезжать за пределы клиники. Это экономит и время, и финансы».