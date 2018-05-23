Профильный комитет ЗСО одобрил кандидатуру Лопина на должность прокурора Челябинской области

Депутаты комитета Законодательного собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, возглавляемого бывшим прокурором Челябинской области, согласовали представленную Генпрокуратурой РФ кандидатуру на должность нового руководителя надзорного ведомства региона.

Соответствующее решение принято сегодня, 23 мая, на заседании комитета.

Напомним, генеральный прокурор РФ представил в Заксобрание кандидатуру старшего советника юстиции Виталия Лопина на должность прокурора Челябинской области. В настоящий момент он работает первым замом прокурора региона.

Виталий Лопин не принимал участие в заседании комитета, на котором рассматривалось представление его кандидатуры. Председатель комитета Анатолий Брагин возглавил областную прокуратуру в 1997 году и в этой должности проработал семь лет. У его нынешних коллег по комитету не было особых вопросов к новому кандидату на этот пост и они одобрили его назначение.

Далее кандидатура Лопина должна быть согласована депутатами на заседании Законодательного собрания.

Справка.

С 1997 по ноябрь 2004 год прокурором Челябинской области работал Анатолий Брагин. Затем на спот заступил Александр Войтович, он руководил ведомством предельно допустимый срок - 10 лет (с ноября 2004 года по февраль 2015 года). Действующий прокурор области Александр Кондратьев занял должность прокурора Челябинской области в июне.

Виталий Лопин родился в 1970 году в Челябинске. В 1994 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В 1988-90 годах проходил службу в Вооруженных Силах. С 1993 по 2008 год работал в прокуратуре Металлургического района Челябинска. Прошел путь от следователя до прокурора Металлургического района. С 2008 по 2017 год - заместитель прокурора Челябинской области, с 2017 год по настоящее время – первый заместитель прокурора Челябинской области.