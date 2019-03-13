Прогнозы по притоку безработных «предпенсионников» не оправдались, но уровень безработицы растет

В Челябинской области численность безработных с начала года выросла на 4,1 тысячу человек, но при этом опасения о значительном притоке граждан предпенсионного возраста не оправдалось.

Как сообщил на совещании с главами начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов, с 1 января 2019 года произошло фактически двукратное повышение размеров пособия по безработице. Появилась новая категория граждан, которая может получать повышенное пособие, – это граждане предпенсионного возраста.

«Были опасения, что будет значительный приток граждан предпенсионного возраста. Этого не произошло. Имеем некоторое снижение», - констатировал Смирнов.

При этом общая численность безработных и уровень безработицы в области с начала года растет. Уровень регистрируемой безработицы за два месяца вырос на 0,22 процентных пункта – с 1,16% до 1,38%. Численность официально зарегистрированных безработных увеличилась на 4,1 тысячу человек – с 21 тысячи 566 до 25 тысяч 706 безработных.

«Идет коррекция, которую мы ожидаем до апреля месяца. Но те фактические значения, которые наблюдаем, показывают, что обращаемость граждан, находящихся в общей безработице, оказалась не столь высокой, как изначально предполагали. Ожидаем, что после апреля начнет снижаться уровень регистрируемой безработицы», - предположил Владислав Смирнов.

По его словам, по прогнозам небольшое сезонное повышение безработицы ожидается и в конце года. «Год закончим с показателем 23 тысячи 500 человек 500 (официально-зарегистрированных безработных – прим. ред.)», - сообщил руководитель областной службы занятости. На конец 2018 года прогнозировалось 22 тысячи 500 безработных. По факту было зарегистрировано 21 тысяча 500 безработных граждан.

По словам Смирнова, с 2019 года будут реализованы новые подпрограммы: «Поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения» и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда в Челябинской области».

На реализацию первой подпрограммы планируется направить 85,8 миллиона рублей, в том числе 81,5 миллиона – из федерального бюджета и 4,293 миллиона – из областного. Предусматривается, что 1168 граждан предпенсионного возраста смогут пройти профобучение или получить дополнительное профессиональное образование в рамках этой программы.

На финансирование второй подпрограммы выделят чуть более 43 миллионов рублей, в том числе 40,9 миллиона – из федерального бюджета, 2,152 миллиона – из областного. Это позволит повысить квалификацию 501 работника предприятий области для обеспечения роста производительности труда.

Напомним, с 1 января 2019 года минимальный размер пособия с учетом уральского коэффициента составит 1 тысяча 725 рублей (было 977,5 рубля), максимальный – 9 тысяч 200 рублей (было 5 тысяч 635 рублей).

Для людей предпенсионного возраста максимальная величина пособия увеличена до 13 тысяч 972 рублей с учетом уральского коэффициента.

Откорректировано понятие «предпенсионный возраст» - возраст в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе на досрочную).