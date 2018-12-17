Прокуратура: администрация не спешит наказывать «Южуралмост», который работает «спустя рукава»

По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина прокуратура города проверила деятельность уполномоченных органов в сфере зимнего содержания объектов улично-дорожной сети города Челябинска. Проверка показала, что администрация Челябинска и ГИБДД закрывают глаза на огрехи в работе компании «Южуралмост».

В рамках заключенного муниципального контракта в период с 26 ноября по третье декабря управлением дорожного хозяйства администрации города Челябинска АО «Южуралмост» выдано 293 предписания об устранении дефектов уборки автомобильных дорог города Челябинска, часть которых в установленный срок выполнена не в полном объеме.

«Несмотря на ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по контракту, администрацией города действенные меры по понуждению АО «Южуралмост» к исполнению его условий, надлежащей и своевременной очистке автомобильных дорог города Челябинска, не принимаются, требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) не направляются, вопрос о расторжении контракта с недобросовестным подрядчиком не решается», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

ГИБДД Челябинска выдала 17 предписаний об устранении нарушений требований ГОСТ в части содержания в зимний период дорожно-уличной сети. Однако меры, направленные на привлечение к административной ответственности виновных должностных лиц АО «Южуралмост», а также непосредственного данного юридического лица, не приняты.

По данному факту прокурор города внес представления врио главы города Челябинска, а также начальнику ГИБДД. Руководителю управления эксплуатации автомобильных дорог города Челябинска АО «Южуралмост» объявлено предостережение.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре города.

Сегодня, 17 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска, исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов также выразил своей недовольство качеством уборки снега в Челябинске. В частности, его возмутили кучи снега, которые не вывозятся из областного центра. За некачественную уборку улиц города от снега уже наказан один из подрядчиков. В Советском районе он рьяно принялся наводить порядок на площади Революции и забыл про дворовые территории. Исполнитель оштрафован на 200 тысяч рублей.